Внучка секретаря СНБО Данилова оправдалась за клип «Кайф» в Киеве

По словам 16-летней певицы, право на трансляцию на экранах она получила бесплатно. Она также добавила, что не зависит финансово от своей семьи.

«К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Благодаря хейтерам, я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз», — заключила певица.

В администрации ТРЦ отметили, что имиджевый ролик Даниловой крутился в качестве благодарности за её участие в благотворительном мероприятии «Для детей ради будущего».

Ранее американская певица Мадонна составила оригинальное завещание, запретив использовать свои голограммы после смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

