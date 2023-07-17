Внучка секретаря СНБО Данилова оправдалась за клип «Кайф» в Киеве
Внучка секретаря СНБО Алексея Данилова в своих соцсетях пожаловалась на негативные отзывы после появления рекламы её клипа на фасаде ТРЦ «Гулливер» в Киеве, пишет украинское издание «Страна».
По словам 16-летней певицы, право на трансляцию на экранах она получила бесплатно. Она также добавила, что не зависит финансово от своей семьи.
«К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Благодаря хейтерам, я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели много раз», — заключила певица.
В администрации ТРЦ отметили, что имиджевый ролик Даниловой крутился в качестве благодарности за её участие в благотворительном мероприятии «Для детей ради будущего».
Ранее американская певица Мадонна составила оригинальное завещание, запретив использовать свои голограммы после смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru