Внучка Муссолини покинула партию Мелони после спора о правах меньшинств

Внучка Бенито Муссолини Рашель решила выйти из партии «Братья Италии» (Fratelli D'Italia), возглавляемой премьер-министром Джорджией Мелони, из-за несогласия с ее правыми взглядами на права меньшинств. Об этом сообщает агентство ANSA.

Муссолини планирует перейти в партию «Вперед, Италия» (Forza Italia), основанную экс-премьером Сильвио Берлускони, объяснив свое решение тем, что ее взгляды ближе к умеренным и центристским позициям.