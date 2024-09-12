Внучка Муссолини покинула партию Мелони после спора о правах меньшинств

Внучка Бенито Муссолини Рашель решила выйти из партии «Братья Италии» (Fratelli D'Italia), возглавляемой премьер-министром Джорджией Мелони, из-за несогласия с ее правыми взглядами на права меньшинств. Об этом сообщает агентство ANSA.

Муссолини планирует перейти в партию «Вперед, Италия» (Forza Italia), основанную экс-премьером Сильвио Берлускони, объяснив свое решение тем, что ее взгляды ближе к умеренным и центристским позициям.

Роулинг и Маск упоминаются в иске провалившей гендерный тест чемпионки ОИ Хелиф

По данным Reuters, решение о выходе из партии было принято после спора с Мелони по поводу половой принадлежности алжирской боксерши Иман Хелиф.

Мелони назвала поединок Хелиф с Ян Лю несправедливым из-за провала гендерного теста спортсменкой, тогда как Муссолини заявила, что Хелиф остается женщиной, поскольку обратное не доказано, и назвала ее «жертвой охоты на ведьм», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПолитикаПартииИталия

Горячие новости

Все новости

партнеры