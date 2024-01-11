ВМС Ирана задержали американский нефтяной танкер в Оманском заливе
Военно-морские силы Ирана пр решению суда задержали в Оманском заливе американский нефтяной танкер, сообщает иранское агентство Tasnim.
Как пишет Reuters, судно St Nikolas, перевозившее иракскую нефть, направлялось в Турцию. В 2023 году оно было конфисковано властями США за перевозку подсанкционной иранской нефти.
Телеканал Al Jazeera сообщает, что недалеко от Омана на борт танкера, следовавшего под флагом Маршалловых островов, поднялась группа вооруженных людей, после чего судно направилось в Иран в сторону порта Джаск.
Ранее американские военные моряки перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, которое контрабандой перевозило 2116 автоматов АК-47 по маршруту из Ирана в Йемен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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