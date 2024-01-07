В Турции отбуксировали еще один следовавший в Россию танкер

У судна Elijah под флагом Панамы, следовавшего из Испании, вышел из строя двигатель. Это произошло в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада.

Танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада.

В ночь на 6 января вышел из строя двигатель у пустого танкера Sundoro, следовавшего с Мальты в Россию. Судно отбуксировали в проливе Дарданеллы.

Ранее беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

