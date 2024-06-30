ВМС Британии сообщили о подозрительном сближении с судном недалеко от Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС получило информацию о сближении с судном недалеко от Йемена. Об этом говорится на официальном сайте организации.

По данным источника, это произошло примерно в 24 километрах к югу от йеменского порта Мокка. В ведомстве такое сближение расценили как подозрительное.

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Ранее независимый военный обозреватель Александр Алесин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что хуситы получат от России ракетное оружие, способное нанести ущерб американским базам.

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ФОТО: ТАСС / YAHYA ARHAB
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