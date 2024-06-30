ВМС Британии сообщили о подозрительном сближении с судном недалеко от Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС получило информацию о сближении с судном недалеко от Йемена. Об этом говорится на официальном сайте организации.
По данным источника, это произошло примерно в 24 километрах к югу от йеменского порта Мокка. В ведомстве такое сближение расценили как подозрительное.
До этого хуситы объявили об атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower.
Ранее независимый военный обозреватель Александр Алесин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что хуситы получат от России ракетное оружие, способное нанести ущерб американским базам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru