ВМС Британии сообщили о нападении неизвестных на судно рядом с Аденом

Ведомство указало, что получило информацию об инциденте в 126 морских милях восточнее йеменского Адена. UKMTO классифицировал произошедшее как нападение, власти начали расследование.

Позже центр координации заявил, что ЧП произошло с торговым судном, капитан проинформировал о произошедших рядом взрывах.

«Экипаж не пострадал, а само судно продолжает следовать в порт назначения», — подчеркнули в UKMTO.

