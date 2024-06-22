ВМС Британии сообщили о нападении неизвестных на судно рядом с Аденом
22 июня 202402:33
Неизвестные напали на судно у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании.
Ведомство указало, что получило информацию об инциденте в 126 морских милях восточнее йеменского Адена. UKMTO классифицировал произошедшее как нападение, власти начали расследование.
Позже центр координации заявил, что ЧП произошло с торговым судном, капитан проинформировал о произошедших рядом взрывах.
«Экипаж не пострадал, а само судно продолжает следовать в порт назначения», — подчеркнули в UKMTO.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru