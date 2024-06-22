ВМС Британии сообщили о нападении неизвестных на судно рядом с Аденом

Неизвестные напали на судно у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании.

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Ведомство указало, что получило информацию об инциденте в 126 морских милях восточнее йеменского Адена. UKMTO классифицировал произошедшее как нападение, власти начали расследование.

Позже центр координации заявил, что ЧП произошло с торговым судном, капитан проинформировал о произошедших рядом взрывах.

«Экипаж не пострадал, а само судно продолжает следовать в порт назначения», — подчеркнули в UKMTO.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЙеменКораблиВеликобритания

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