Сенатор: Никакие санкции не смогут отвратить Россию от Венесуэлы

Член комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН назвал бессмысленными планы США ввести санкции против России из-за поддержки Мадуро.

Американские законодатели предложили ввести санкции против россиян, оказывающих влияние на Венесуэлу. Законопроект, внесенный в Конгресс США, предлагает запретить выдачи виз и въезд в страну лицам, которые «действуют от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльских сил безопасности». В случае принятия закона глава Госдепа должен представить профильным комитетам Конгресса «оценку российско-венесуэльского сотрудничества в области безопасности и потенциальной угрозы» для стран Западного полушария и в частности США. Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия совместными учениями России и Венесуэлы в декабре 2018 года, предоставлением кредитов, а также увеличением российского присутствия в Западном полушарии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что никакие санкции не повлияют на позицию России по Венесуэле (слушайте аудио).

«Санкции давно уже перестали быть инструментом, который как-то влияет на те решения, которые принимаются в Москве или конкретными российскими гражданами. Совершенно очевидно, что это политическая акция, демонстрация своего недовольства нашей позицией по Венесуэле. Представить себе, что это каким-то образом повлияет на эту позицию, изменит ее, абсолютно бессмысленно и абсурдно. Это очередной сигнал недружественный, это продолжение политики американского присутствия везде, где хочется, и везде, где можется. С такой политикой мы не согласны», — отметил сенатор.Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в случае принятия американских санкций в отношении России, они отразятся на всем мире. По его словам, Россия является крупным поставщиком газа в Европу и нефти в Китай, соответственно, введение санкций скажется на всем мире.Напомним, в феврале американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях в отношении России. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Под санкции США согласно новому документу может попасть кораблестроительный сектор России, под запрет попадут сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Санкции планируется ввести против российских проектов сжиженного природного газа за пределами РФ.