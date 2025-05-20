Таганский суд оштрафовал Telegram почти на 3 млн рублей
Мировой судья Таганского района Москвы признал мессенджер Telegram виновным в двух административных нарушениях и приговорил его к выплатам двух штрафов на сумму в 2,8 млн рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что платформа нарушила статью 13.11 КоАП РФ часть 8 (обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). За такое правонарушение ей придется заплатить 2 млн рублей.
Второй штраф был присужден за отказ от исполнения российского законодательства в области информационных технологий. Его размер составил 800 тысяч рублей.
Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Telegram, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru