Таганский суд оштрафовал Telegram почти на 3 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы признал мессенджер Telegram виновным в двух административных нарушениях и приговорил его к выплатам двух штрафов на сумму в 2,8 млн рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

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Уточняется, что платформа нарушила статью 13.11 КоАП РФ часть 8 (обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения или извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). За такое правонарушение ей придется заплатить 2 млн рублей.

Второй штраф был присужден за отказ от исполнения российского законодательства в области информационных технологий. Его размер составил 800 тысяч рублей.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Telegram, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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