Власти Венесуэлы одобрили использование российской вакцины «ЭпиВакКорона»
Регулятор Венесуэлы разрешил вакцинацию населения российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александру Эрнандеса.
По словам главы ведомства, ЭпиВакКорона признана венесуэльскими специалистами "безопасной и качественной вакциной". Эрнандес заявила, что вакцина эффективна. Она подчеркнула, что в стране "ждут начала поставок".
Вакцине также было выдано специальное санитарное разрешение, пояснила глава регулятора.
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