Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота
Оппозиция Венесуэлы пытается совершить в стране госпереворот. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
По его словам, ультраправых поддерживают «империалисты США и их союзники и прислужники».
«Президент Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его, вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты», - указал министр.
Он также призывал все политические силы к диалогу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал оппозицию в Венесуэле смириться с поражением на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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