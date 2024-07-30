Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в попытке госпереворота

По его словам, ультраправых поддерживают «империалисты США и их союзники и прислужники».

«Президент Мадуро бросает вызов, чтобы остановить его, вместе с ним народ, выбравший его, вооруженные силы и демократические институты», - указал министр.



Он также призывал все политические силы к диалогу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал оппозицию в Венесуэле смириться с поражением на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».