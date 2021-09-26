Власти Великобритании заявили о скором дефиците овощей из-за роста цен на газ

Власти Великобритании заявили о предстоящем дефиците овощей из-за роста цен на газ. Выращивание помидоров, огурцов и перцев в отапливаемых теплицах становится более затратным. В итоге некоторые сельхозпроизводители могут сократить или отложить посевы до следующего сезона. Как сообщает Bloomberg, аграрии рискуют стать следующими жертвами энергетического кризиса.

Цены на газ в Европе в последнее время бьют рекорды. Так, в середине сентября биржевая стоимость сырья достигла 950 долларов за тысячу кубометров. По сообщениям Европейской конфедерации профсоюзов, около 3 млн жителей ЕС не смогут позволить себе отапливать дома этой зимой из-за низких зарплат. Самый высокий процент работающих людей, у которых могут возникнуть с этим сложности, был зафиксирован на Кипре, в Болгарии, Литве, Португалии, Греции, Италии.

Ранее стало известно, что после сертификации «Северного потока — 2» понизятся цены на газ.







