Эксперт: после сертификации «Северного потока — 2» понизятся цены на газ
Цены на газ в Европе растут не столько по вине России, сколько по причине рыночной динамики и недостаточной выработки энергии из возобновляемых источников, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяну Романову.
По ее словам, скорейшая сертификация газопровода «Северного потока 2» могла бы понизить цены. «А сертификация — это такая деятельность, которая находится под американскими санкциями, не каждая компания пойдет на это», — отметила эксперт.
Романова отметила, что исход выборов в бундестаг не повлияет критически на эту ситуацию и на отношения Германии с Россией.
Ранее возможный приемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, кандидат от партийного блока ХДС/ХСС Армин Лашет поддержал «Северный поток - 2».
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