Эксперт: после сертификации «Северного потока — 2» понизятся цены на газ

По ее словам, скорейшая сертификация газопровода «Северного потока 2» могла бы понизить цены. «А сертификация — это такая деятельность, которая находится под американскими санкциями, не каждая компания пойдет на это», — отметила эксперт.

Романова отметила, что исход выборов в бундестаг не повлияет критически на эту ситуацию и на отношения Германии с Россией.

Ранее возможный приемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, кандидат от партийного блока ХДС/ХСС Армин Лашет поддержал «Северный поток - 2».

