Новости за ночь: Великобритания введёт санкции в рамках «акта Магнитского»
В рамках нового санкционного режима Лондон готовится ввести санкции в отношении граждан России, причастных к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, как ожидается, назовёт имена попавших под санкции в понедельник, 6 июля, пишет Financial Times.
Уже известно, что им грозит запрет на въезд в Соединённое Королевство, а также заморозка счётов в британских банках, передаёт RT.
Аналогичные санкции британцы введут и в отношении лиц в Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.
Так называемый «акт Магнитского» был введён властями США в 2012 году. Аналогичные законы приняты в Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.
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