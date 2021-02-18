Власти Ватикана пригрозили увольнением за отказ от вакцинации от COVID-19
Власти Ватикана заявили, что прививка от коронавируса - это моральная ответственность граждан и отказ от вакцинации может создать риск для других, сообщает «Интерфакс».
Несмотря на то, что в большинстве стран мира вакцинация проводится только на добровольной основе, губернатор города-государства подписал декрет, согласно которому за отказ от прививки против COVID-19 без медицинских показаний с гражданином могут «разорвать трудовые отношения».
Вакцинация препаратом Pfizer в Ватикане стартовала в начале января. Папа Римский Франциск уже сделал необходимые для выработки иммунитета две прививки.
По данным на 18 февраля, с начала пандемии в Ватикане зафиксировано 27 случаев коронавируса, 15 человек выздоровели, летальных исходов нет.
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