Власти Варшавы намерены на Рождество отключить праздничную иллюминацию

По его словам, сам отказ от праздничного освещения улиц не спасет ситуацию, но станет четким сигналом о том, что Варшава серьезно относится к вопросу сбережения электроэнергии.

Ранее СМИ сообщали, что этой зимой может не хватить электроэнергии для более 1 миллиона домов в Японии.

