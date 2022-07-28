Власти Варшавы намерены на Рождество отключить праздничную иллюминацию

Власти польской столицы намерены ограничить или совсем отказаться от рождественской иллюминации, сообщает РИА Новости. Об этом заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

«Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить», - отметил глава города.

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По его словам, сам отказ от праздничного освещения улиц не спасет ситуацию, но станет четким сигналом о том, что Варшава серьезно относится к вопросу сбережения электроэнергии.

Ранее СМИ сообщали, что этой зимой может не хватить электроэнергии для более 1 миллиона домов в Японии.

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ФОТО: РИА Новости/ Владимир Вяткин
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