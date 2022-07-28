В Британии предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой
Британцы зимой нынешнего года могут столкнуться с перебоями с электричеством. Об этом пишет The Telegraph.
По данным издания, оператор британской энергосистемы National Grid в ежегодном прогнозе зимних поставок электроэнергии отмечает, что рассчитывает «использовать подводные кабели, передающие энергию с континента». Тем не менее, даже при такой поддержке Британию ожидают «напряженные» периоды в начале декабря.
Оператор планирует поддерживать подачу электричества за счет большого объема источников энергии из-за рубежа, отмечает телеканал «360».
Ранее в Британии спрогнозировали рост цен на услуги ЖКХ. По данным аналитиков, счета за электроэнергию в Соединенном Королевстве повысятся до 3850 фунтов стерлингов в год. Роста цен ожидают на фоне сокращения поставок газа из России, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Зюганов назвал условие объединения КПРФ и «Справедливой России»
- Российское посольство призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций
- СМИ сообщили о запрете на экспорт золота из России из-за скидок
- СМИ: США повторяют на Украине допущенную в Афганистане ошибку
- В Британии предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой
- Захарова заявила, что образ Зеленского безнадежно протух
- Клишас допустил вхождение осенью новых территорий в состав РФ
- Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны до 5 августа
- Нефть Brent подорожала до $107 за баррель
- Спецпредставитель МИД актер Стивен Сигал допустил смену должности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru