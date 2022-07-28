В Британии предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой

По данным издания, оператор британской энергосистемы National Grid в ежегодном прогнозе зимних поставок электроэнергии отмечает, что рассчитывает «использовать подводные кабели, передающие энергию с континента». Тем не менее, даже при такой поддержке Британию ожидают «напряженные» периоды в начале декабря.

Оператор планирует поддерживать подачу электричества за счет большого объема источников энергии из-за рубежа, отмечает телеканал «360».

Ранее в Британии спрогнозировали рост цен на услуги ЖКХ. По данным аналитиков, счета за электроэнергию в Соединенном Королевстве повысятся до 3850 фунтов стерлингов в год. Роста цен ожидают на фоне сокращения поставок газа из России, пишет RT.

