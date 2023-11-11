Власти в Исландии объявили чрезвычайное положение

Власти в Исландии объявили в стране чрезвычайное положение, передает канал Sky News.

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,3

Кроме того, тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе Исландии будут эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана.

С конца прошлого месяца на полуострове Рейкьянес зафиксировали более 24 тысяч толчков. Накануне специалисты отметили 800 толчков. Также в Рейкьявике и на большей части южного побережья страны жители чувствовали два сильных землетрясения.

Ранее сегодня землетрясение произошло у берегов Северной Калифорнии, его магнитуда составила 5,0, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com/gatsbyweed
ТЕГИ:ЭвакуацияВулканыИсландия

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