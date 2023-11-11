Власти в Исландии объявили чрезвычайное положение
Власти в Исландии объявили в стране чрезвычайное положение, передает канал Sky News.
Кроме того, тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе Исландии будут эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана.
С конца прошлого месяца на полуострове Рейкьянес зафиксировали более 24 тысяч толчков. Накануне специалисты отметили 800 толчков. Также в Рейкьявике и на большей части южного побережья страны жители чувствовали два сильных землетрясения.
Ранее сегодня землетрясение произошло у берегов Северной Калифорнии, его магнитуда составила 5,0, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти в Исландии объявили чрезвычайное положение
- Искусственный интеллект написал музыку городов России
- План «Перехват» объявили в Рязани после взрыва на железной дороге
- Журналист Морис шокирован ударом по ВСУ в Запорожье
- СМИ: Армия Израиля получила отпор около больницы «Аш-Шифа» в Газе
- В украинском Киеве снова произошли взрывы
- В кабинете Деда Мороза в Великом Устюге обновили волшебный инвентарь
- Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область
- Сотрудники компании Маска получили более 600 травм
- Рамасвами предрек конец США из-за столкновения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru