Власти в Исландии объявили чрезвычайное положение

Кроме того, тысячи жителей города Гриндавик на юго-западе Исландии будут эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана.



С конца прошлого месяца на полуострове Рейкьянес зафиксировали более 24 тысяч толчков. Накануне специалисты отметили 800 толчков. Также в Рейкьявике и на большей части южного побережья страны жители чувствовали два сильных землетрясения.

Ранее сегодня землетрясение произошло у берегов Северной Калифорнии, его магнитуда составила 5,0, напоминает «Радиоточка НСН».

