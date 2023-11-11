В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в районе Душанбе в Таджикистане. Об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6 произошло в районе Курил

По данным агентства, подземные толчки ощущались в центре города.

Как отметили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, землетрясение произошло в 06:24 (04:24 мск).

«Координаты землетрясения: 38,42 градусов северной широты; 68,96 градусов восточной долготы. ... Глубина [очага] - 153 км», — указали в ведомстве.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Иране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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