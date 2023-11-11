В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в районе Душанбе в Таджикистане. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, подземные толчки ощущались в центре города.
Как отметили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, землетрясение произошло в 06:24 (04:24 мск).
«Координаты землетрясения: 38,42 градусов северной широты; 68,96 градусов восточной долготы. ... Глубина [очага] - 153 км», — указали в ведомстве.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Иране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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