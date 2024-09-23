Власти Южной Кореи не пустили в страну 16 россиян

Корейская сторона уведомила российское диппредставительство, что указанные лица «не смогли предоставить информацию о подтвержденных источниках финансовых средств, необходимых для пребывания в стране».

Кроме того, россияне не смогли уточнить планируемый маршрут перемещения.

«В этой связи у сотрудников Управления иммиграционной службы Южной Кореи возникли основания подозревать граждан РФ в намерении осуществлять нелегальную трудовую деятельность в республике», - говорится в сообщении.

В посольстве РФ добавили, что россияне вернутся во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы 24 сентября.

Ранее участнице «Женского стендапа» Марии Марковой запретили въезд в Латвию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».