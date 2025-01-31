Власти Украины запретили любые контакты с РПЦ без специального разрешения
Кабмин Украины запретил любые контакты с запрещёнными в стране иностранными религиозными организациями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Он пояснил, что для таких контактов теперь потребуется специальное разрешение.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в свою очередь, уточнил, что выдачей разрешений будет заниматься Государственная служба по этнополитике и свободе совести.
«Информации, о каких организациях идёт речь, в постановлении нет. Но можно предположить, что это РПЦ», - добавил он в своём Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому предстоятель РПЦ патриарх Кирилл был лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Обломки беспилотника обнаружили в Новой Москве
- «Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за аномально теплой погоды
- ВСУ потеряли в Курской области более 56 410 военнослужащих
- Россия попытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
- Против главы Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело
- Трех израильских заложников обменяют на 90 палестинских заключенных
- Средняя температура в Москве в январе впервые будет положительной
- Школьника с гражданством России сочли угрозой безопасности для АЭС в Финляндии
- Прокуратура требует возбудить дело против журналистки Таратуты
- Власти Украины запретили любые контакты с РПЦ без специального разрешения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru