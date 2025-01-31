Власти Украины запретили любые контакты с РПЦ без специального разрешения

Кабмин Украины запретил любые контакты с запрещёнными в стране иностранными религиозными организациями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Он пояснил, что для таких контактов теперь потребуется специальное разрешение.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в свою очередь, уточнил, что выдачей разрешений будет заниматься Государственная служба по этнополитике и свободе совести.

«Информации, о каких организациях идёт речь, в постановлении нет. Но можно предположить, что это РПЦ», - добавил он в своём Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому предстоятель РПЦ патриарх Кирилл был лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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