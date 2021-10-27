Власти Украины подтвердили применение турецкого дрона в Донбассе
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию, что военные впервые применили в Донбассе беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства, говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.
26 октября беспилотник был применен «с целью принуждения врага к прекращению огня», который велся из гаубиц Д-30. Отмечается, что дрон не пересекал линию соприкосновения. Беспилотник управляемой бомбой уничтожил одно орудие.
Ранее вблизи города Ясиноватая военнослужащие Донецкой народной республики совершили перехват ударного беспилотника украинских силовиков.
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