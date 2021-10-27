Власти Украины подтвердили применение турецкого дрона в Донбассе

26 октября беспилотник был применен «с целью принуждения врага к прекращению огня», который велся из гаубиц Д-30. Отмечается, что дрон не пересекал линию соприкосновения. Беспилотник управляемой бомбой уничтожил одно орудие.

Ранее вблизи города Ясиноватая военнослужащие Донецкой народной республики совершили перехват ударного беспилотника украинских силовиков.

