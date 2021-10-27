Власти Украины подтвердили применение турецкого дрона в Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию, что военные впервые применили в Донбассе беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства, говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

В ДНР военные перехватили ударный беспилотник силовиков ВСУ

26 октября беспилотник был применен «с целью принуждения врага к прекращению огня», который велся из гаубиц Д-30. Отмечается, что дрон не пересекал линию соприкосновения. Беспилотник управляемой бомбой уничтожил одно орудие.

Ранее вблизи города Ясиноватая военнослужащие Донецкой народной республики совершили перехват ударного беспилотника украинских силовиков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныУкраинаДонбасс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры