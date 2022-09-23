Власти Украины поделили области на четыре типа

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что все области страны были условно разделены на четыре типа, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это фронтовые, тыловые, опорные и освобождённые. По решению кабмина, к первым относятся Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

По решению украинского кабмина, тыловыми считаются Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая области. К опорным отнесли Кировоградскую, Винницкую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую и Полтавскую области.

К освобождённым регионам правительство Украины причислило Сумскую и Черниговскую области.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях обозначил военные задачи украинских властей и заявил, что необходимо организовать наступление Вооружённых сил Украины на Донецк и Луганск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:СпецоперацияПравительствоРегионыУкраина
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