Власти Украины поделили области на четыре типа

По его словам, это фронтовые, тыловые, опорные и освобождённые. По решению кабмина, к первым относятся Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

По решению украинского кабмина, тыловыми считаются Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая области. К опорным отнесли Кировоградскую, Винницкую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую и Полтавскую области.

К освобождённым регионам правительство Украины причислило Сумскую и Черниговскую области.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях обозначил военные задачи украинских властей и заявил, что необходимо организовать наступление Вооружённых сил Украины на Донецк и Луганск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».