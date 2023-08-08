Власти Турции заявили о повреждении 20% запасов продовольствия в Дериндже

Около 15 тысяч тонн продовольствия, или 20% запасов, были повреждены в результате взрыва в турецком порту Дериндже. Об этом сообщили в управлении по связям администрации президента Турции.

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Взрыв в элеваторе в Дериндже произошел накануне. Были повреждены 13 из 16 элеваторов, напоминает RT. В результате ЧП пострадали десять человек.

По данным властей, общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн.

«В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено», — приводит РИА Новости заявление управления по связям.

Таким образом, в администрации турецкого лидера опровергли сообщения СМИ о якобы уничтоженных 8 млн тонн запасов продовольствия.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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