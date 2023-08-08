Власти Турции заявили о повреждении 20% запасов продовольствия в Дериндже
Около 15 тысяч тонн продовольствия, или 20% запасов, были повреждены в результате взрыва в турецком порту Дериндже. Об этом сообщили в управлении по связям администрации президента Турции.
Взрыв в элеваторе в Дериндже произошел накануне. Были повреждены 13 из 16 элеваторов, напоминает RT. В результате ЧП пострадали десять человек.
По данным властей, общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн.
«В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено», — приводит РИА Новости заявление управления по связям.
Таким образом, в администрации турецкого лидера опровергли сообщения СМИ о якобы уничтоженных 8 млн тонн запасов продовольствия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Турции заявили о повреждении 20% запасов продовольствия в Дериндже
- Экс-аналитик ЦРУ: Зеленскому грозит военный переворот
- Одиннадцать человек госпитализировали с резаными ранами после драки в Мадриде
- «Не надо дзюбить!»: Карякин похвалил футболиста Соломатина, поехавшего на СВО
- Марочко: ВСУ используют зажигательные боеприпасы на краснолиманском направлении
- Глава Турецкого зернового совета назвал слабой версию о диверсии в Дериндже
- Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5% с начала года
- Мурашко анонсировал введение новой системы оплаты труда медиков с 2025 года
- Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8%
- «Пытаются стереть Россию!»: Медведев пообещал «раздавить врагов», как в 2008-м
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru