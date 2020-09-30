Власти Турции рассказали о переговорах с Россией по Карабаху

Анкара обсуждала с Москвой варианты решения конфликта в Нагорном Карабахе по примеру совместной работы в Сирии, но стороны ни о чем не дговорились, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на «круглом столе» в агентстве «Анадолу».

«Это только воодушевляет Армению», - сказал он.

Министр отметил, что для урегулирования ситуации недостаточно прекратить огонь. По его словам, Армения должна незамедлительно должна вывести войска «с территории Азербайджана».

«Блицкрига не будет». Но армяне могут потерять Карабах

Чавушоглу заявил, что Ереван не хочет решать проблему мирно. Более того, он обвинил Армению в атаке на позиции Азербайджана в июле.

Глава МИД посетовал, что международное сообщество и Минская группа ОБСЕ не предприняли конкретных шагов для урегулирования карабахского конфликта.

«Статус-кво выгоден Армении», - резюмировал он.

Ранее Госдума призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.

Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.

Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.

Накануне руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияТурция
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