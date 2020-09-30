Власти Турции рассказали о переговорах с Россией по Карабаху

Анкара обсуждала с Москвой варианты решения конфликта в Нагорном Карабахе по примеру совместной работы в Сирии, но стороны ни о чем не дговорились, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на «круглом столе» в агентстве «Анадолу».

«Это только воодушевляет Армению», - сказал он.

Министр отметил, что для урегулирования ситуации недостаточно прекратить огонь. По его словам, Армения должна незамедлительно должна вывести войска «с территории Азербайджана».