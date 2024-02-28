Власти Турции приостановили транзит через Босфорский пролив из-за тумана
28 февраля 202411:30
Проход кораблей через Босфорский пролив временно приостановлен в обе стороны из-за сильного тумана, сообщает РИА Новости.
В настоящее время очередь составляет порядка 200 судов.
Как уточнили в береговой охране Турции, запрет на проход кораблей будет действовать до тех пор, пока туман не рассеется. В очереди на проход через пролив стоят и несколько судов под флагом России.
Ранее движение через Босфор перекрывал либерийский танкер, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru