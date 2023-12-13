В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы

Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за густого тумана. Об этом сообщили в департаменте по морским вопросам Минтранса Турции, передает ТАСС.

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«Судоходство в Дарданеллах прекращено ... в 09:00 местного времени из-за сильного тумана», — отметили в ведомстве.

Ограничено движение кораблей в обе стороны.

Ранее в Севастопольской бухте временно ограничивали работу пассажирского транспорта, причины не уточнялись. Ограничения действовали около получаса, позже движение катеров и парома возобновили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кемаль Аслан
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