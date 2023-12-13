В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
13 декабря 202309:50
Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за густого тумана. Об этом сообщили в департаменте по морским вопросам Минтранса Турции, передает ТАСС.
«Судоходство в Дарданеллах прекращено ... в 09:00 местного времени из-за сильного тумана», — отметили в ведомстве.
Ограничено движение кораблей в обе стороны.
Ранее в Севастопольской бухте временно ограничивали работу пассажирского транспорта, причины не уточнялись. Ограничения действовали около получаса, позже движение катеров и парома возобновили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru