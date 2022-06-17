Власти Таллина отказались от демонтажа советских мемориалов

Власти Таллина не поддержали инициативу оппозиции, призвавшей перенести советские воинские мемориалы за пределы города. 33 депутата Городского собрания эстонской столицы из 61 проголосовали против соответствующего законопроекта, предложенного представителями Консервативной народной партии Эстонии, партии «Отечество» и Партии реформ.

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Один из авторов инициативы Кристен Михал пояснил, что «красные памятники» необходимо убрать из города из-за их ассоциации с советской властью, которую эстонская оппозиция считает оккупационной, передает издание ERR.ee.

Дискуссия о статусе советских мемориалов в Эстонии активизировалась на фоне военной операции, которую Россия проводит на Украине.

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ФОТО: Продюсерский центр «Сеть»
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