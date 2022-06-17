Власти Таллина отказались от демонтажа советских мемориалов

Один из авторов инициативы Кристен Михал пояснил, что «красные памятники» необходимо убрать из города из-за их ассоциации с советской властью, которую эстонская оппозиция считает оккупационной, передает издание ERR.ee.

Дискуссия о статусе советских мемориалов в Эстонии активизировалась на фоне военной операции, которую Россия проводит на Украине.

