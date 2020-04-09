Власти США получили почти 17 миллионов заявок на пособия по безработице

Число заявок на пособие по безработице, поданных в США в период с 15 марта по 4 апреля 2020 года, превысило 16,7 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда страны.

По итогам марта безработица в Соединенных Штатах, население которых составляет 327 млн человек, выросла до 4,4%.