Власти США подали очередной антимонопольный иск против Google

Антимонопольный иск против Google подали 38 штатов США, он стал вторым для корпорации за два дня. Соответствующий документ опубликован на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

В исковом заявлении отмечается, что Google платит разработчикам за установку своего поисковика по умолчанию в своих устройствах. Apple, к примеру, получает за это от 8 до 12 миллиардов долларов в год.

Истцы добавили, что Google намеренно не позволяет попасть в верхние строчки выдачи ресурсам, которые позволяют проводить поиск в специализированных областях, вроде ремонта дома или обзора заведений.

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Представители Google прокомментировали заявления, назвав требования прокуроров попыткой «лишить американцев полезной информации и навредить компаниям, которые хотят связываться с клиентами напрямую».



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ФОТО: pxhere.com
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