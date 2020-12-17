Власти США обвинили Google в сговоре с Facebook

Генеральные прокуроры десяти штатов США подали коллективный иск против Google, в котором обвиняют корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке онлайн-рекламы. Об этом сообщается на сайте генпрокурора штата Техас Кена Пакстона.

Речь идет о сговоре корпорации с социальной сетью Facebook. Прокуроры считают, что Google получила доступ к миллионам текстовых сообщений и медиафайлов граждан США.

Facebook прокомментировала антимонопольные иски властей США

В заявлении Пакстон отмечает, что Google злоупотребляет своей многомиллионной властью и вынуждает руководителей крупнейших соцсетей нарушать антимонопольное законодательство.

Представители Facebook пока не комментировали ситуацию, в Google заявили журналистам The New York Times, что считают обвинения безосновательными.



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ФОТО: pxhere.com
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