Власти США обвинили Google в сговоре с Facebook

Генеральные прокуроры десяти штатов США подали коллективный иск против Google, в котором обвиняют корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке онлайн-рекламы. Об этом сообщается на сайте генпрокурора штата Техас Кена Пакстона.

Речь идет о сговоре корпорации с социальной сетью Facebook. Прокуроры считают, что Google получила доступ к миллионам текстовых сообщений и медиафайлов граждан США.