Власти США не видят необходимости возобновлять ядерные испытания

По его словам, ведомство, согласно закону, обязано поддерживать готовность к проведению подобных испытаний, если из Белого дома поступит соответствующее указание.

«Управление считает, что с учётом наших инвестиций в управление ядерным арсеналом нам не нужно возвращаться к испытаниям», - заключил Роуз.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США проведут ядерные испытания, то и Россия может сделать то же самое, сообщает RT.

