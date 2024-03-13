Власти США не видят необходимости возобновлять ядерные испытания

Соединённые Штаты не планируют возвращаться к ядерным испытаниям. Как пишет ТАСС, об этом заявил первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) США Фрэнк Роуз.

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По его словам, ведомство, согласно закону, обязано поддерживать готовность к проведению подобных испытаний, если из Белого дома поступит соответствующее указание.

«Управление считает, что с учётом наших инвестиций в управление ядерным арсеналом нам не нужно возвращаться к испытаниям», - заключил Роуз.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если США проведут ядерные испытания, то и Россия может сделать то же самое, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Alexey T
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