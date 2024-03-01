Минобороны заявило об успешном учебно-боевом пуске ракеты «Ярс»
Расчёт Йошкар-Олинского ракетного соединения произвёл учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что пуск был осуществлён на испытательном космодроме Плесецк. Отмечается, что учебные боевые блоки «прибыли в заданный район», который находится на полигоне Кура на полуострове Камчатка.
«Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и лётных характеристик... Все поставленные задачи выполнены в полном объёме», - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в российские войска был поставлен комплекс «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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