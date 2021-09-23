Власти Сирии указали на стремительный рост бедности в стране
Экономическая ситуация в Сирии стремительно ухудшается. Об этом заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад, который в связи с этим попросил помощи у международного сообщества, передает РИА Новости.
По словам дипломата, в стране существенно вырос уровень бедности. Также в стране большая нехватка лекарств от коронавируса и рака.
В сложном экономическом положении Микдад обвинил США. «Американские санкции носят удушающий эффект для нашей экономики», - отметил дипломат. Он заявил, что в условиях антисирийских санкций страна не сможет выбраться из кризиса самостоятельно и просит помощи у других стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru