Власти Сирии продолжают переговоры о российских базах в Хмеймиме и Тартусе

Министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что российское присутствие в стране ограничивается базами в Хмеймиме и Тартусе, при этом их дальнейшая судьба остается предметом переговоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Al Araby.

Абу Касра отметил, что Дамаск стремится к стабильности, экономическому развитию и модернизации вооруженных сил. Он добавил, что сирийское правительство намерено выстраивать сбалансированные отношения с соседями и мировым сообществом, оставаясь безопасным партнером для других стран.