Власти Сирии продолжают переговоры о российских базах в Хмеймиме и Тартусе
Министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что российское присутствие в стране ограничивается базами в Хмеймиме и Тартусе, при этом их дальнейшая судьба остается предметом переговоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Al Araby.
Абу Касра отметил, что Дамаск стремится к стабильности, экономическому развитию и модернизации вооруженных сил. Он добавил, что сирийское правительство намерено выстраивать сбалансированные отношения с соседями и мировым сообществом, оставаясь безопасным партнером для других стран.
Российские военные располагаются в Сирии на двух базах, находящихся на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении российских сил в Хмеймиме и Тартусе сроком на 49 лет.
После того как в декабре 2024 года сирийские повстанцы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) взяли Дамаск, президент Башар Асад покинул страну и получил убежище в России. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа заявлял, что вывод российских войск не рассматривается, передает «Радиоточка НСН».
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