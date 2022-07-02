Власти штата Нью-Йорк ужесточили правила хранения оружия
Правила хранения оружия ужесточили в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает пресс-служба губернатора штата Кэти Хокул.
Подписанный главой региона закон касается в том числе ограничений на скрытое ношение огнестрельного оружия.
«Новый закон штата Нью-Йорк ограничивает скрытое ношение оружия в общественных местах и в то же время устанавливает, что проживающим на территории частной собственности следует получать разрешение на хранение оружия от ее владельцев», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Нарушителей планируют привлекать к уголовной ответственности.
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