Власти штата Нью-Йорк ужесточили правила хранения оружия

Правила хранения оружия ужесточили в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает пресс-служба губернатора штата Кэти Хокул.

Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Подписанный главой региона закон касается в том числе ограничений на скрытое ношение огнестрельного оружия.

«Новый закон штата Нью-Йорк ограничивает скрытое ношение оружия в общественных местах и в то же время ​​устанавливает, что проживающим на территории частной собственности следует получать разрешение на хранение оружия от ее владельцев», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Нарушителей планируют привлекать к уголовной ответственности.

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Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:ОружиеНью-ЙоркСША
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