Власти Риги решили снести памятник Пушкину до 9 мая

Рижские депутаты решили снести памятник Александру Пушкину в Риге, у жителей города не было возможности собраться около него 9 мая, сообщила в соцсетях одна из авторов инициативы, вице-спикер городского собрания Линда Озола.

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«Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. [...] Этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно», - написала Озола.

Местные СМИ ранее предположили, что памятник будет снесен 4 мая.

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ФОТО: rusemblv / Telegram
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