Власти Риги решили снести памятник Пушкину до 9 мая
25 апреля 202317:49
Рижские депутаты решили снести памятник Александру Пушкину в Риге, у жителей города не было возможности собраться около него 9 мая, сообщила в соцсетях одна из авторов инициативы, вице-спикер городского собрания Линда Озола.
«Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. [...] Этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно», - написала Озола.
Местные СМИ ранее предположили, что памятник будет снесен 4 мая.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru