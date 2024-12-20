Полиция Магдебурга ищет взрывчатку на месте наезда на толпу

Ранее телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.

По данным портала T-online, в инциденте участвовали две машины. В результате наезда 11 человек погибли, еще 60 пострадали, «Радиоточка НСН».

