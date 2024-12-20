Полиция Магдебурга ищет взрывчатку на месте наезда на толпу
20 декабря 202422:37
Полиция закрыла территорию рождественского рынка в немецком Магдебурге и проводит обыск на наличие взрывчатых веществ. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.
«Полиция обыскивает оцепленную территорию на предмет взрывчатки», — говорится в публикации издания.
Ранее телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.
По данным портала T-online, в инциденте участвовали две машины. В результате наезда 11 человек погибли, еще 60 пострадали, «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский предлагал Фицо 500 млн евро за согласие на членство Украины в НАТО
- Правительство закрыло проект «Большая российская энциклопедия»
- Полиция Магдебурга ищет взрывчатку на месте наезда на толпу
- СМИ: Два автомобиля въехали в людей на рождественском рынке в Магдебурге
- Путин призвал переломить негативную тенденцию снижения рождаемости в России
- В женском туалете школы в Петербурге обнаружили камеру видеонаблюдения
- СМИ: Команда Трампа заявила ЕС, что США планируют продолжать помощь Киеву
- Адвокат Шарлота назвал запрос гособвинения несправедливым
- В Красноярске студентка облила банкомат бензином и загорелась
- Казанский университет разработал устройство для высокоскоростной связи в 5G и 6G
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru