Полиция Магдебурга ищет взрывчатку на месте наезда на толпу

Полиция закрыла территорию рождественского рынка в немецком Магдебурге и проводит обыск на наличие взрывчатых веществ. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.

«Полиция обыскивает оцепленную территорию на предмет взрывчатки», — говорится в публикации издания.

СМИ: Два автомобиля въехали в людей на рождественском рынке в Магдебурге

Ранее телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.

По данным портала T-online, в инциденте участвовали две машины. В результате наезда 11 человек погибли, еще 60 пострадали, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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