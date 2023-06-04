Власти Польши отвергли связь с наемниками на Украине

Официальная Варшава отрицает связь с наемниками, действующими на территории Украины, написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своих социальных сетях.

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«Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением», - подчеркнул чиновник.

В «Польском добровольческом корпусе» ранее заявили, что участвовали в атаке на Белгородскую область, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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