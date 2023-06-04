Власти Польши отвергли связь с наемниками на Украине
4 июня 202318:32
Официальная Варшава отрицает связь с наемниками, действующими на территории Украины, написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своих социальных сетях.
«Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением», - подчеркнул чиновник.
В «Польском добровольческом корпусе» ранее заявили, что участвовали в атаке на Белгородскую область, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru