Власти Одессы намерены демонтировать памятник Екатерине II

По его словам, «фигура именно Екатерины, не имеет никакой художественной ценности».

«Ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж... Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт», - подчеркнул он.

Ранее верхнюю часть статуи Екатерины II в Одессе замотали фигуру черным полотном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».