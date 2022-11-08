Власти Одессы намерены демонтировать памятник Екатерине II

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в ближайшее время будет демонтирован установленный в Одессе памятник российской императрице Екатерине II, сообщает РИА Новости.

Останки князя Потемкина и его памятник эвакуировали из Херсона

По его словам, «фигура именно Екатерины, не имеет никакой художественной ценности».

«Ценности нет, нет юридических оснований так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет именно демонтаж... Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт», - подчеркнул он.

Ранее верхнюю часть статуи Екатерины II в Одессе замотали фигуру черным полотном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Поляков
ТЕГИ:УкраинаПамятникОдесса
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