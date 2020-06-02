Власти Нью-Йорка продлили комендантский час

Комендантский час в Нью-Йорке, введенный в связи с беспорядками в США, будет действовать всю текущую неделю, с восьми вечера до пяти утра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный канал NY1.

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Такое решение объявил мэр города Билл де Блазио в эфире телеканала. Он также пообещал жителям приложить максимальные усилия, чтобы беспорядки, из-за которых власти пошли на такой шаг, были прекращены в короткие сроки. Однако, как отметил мэр, помощь отрядов Нацгвардии, которые были отправлены в другие регионы США, в Нью-Йорке не потребуется, поскольку численность городской полиции составляет 36 тыс хорошо обученных сотрудников.

По словам главы полицейского департамента Нью-Йорка Дермота Ши, департамент способен предотвратить нападения мародеров. Он также рассказал о том, что прошлой ночью было задержано около 700 человек, совершавших противоправные действия, и призвал всех жителей города покинуть улицы в указанный временной период.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиСшаНью-Йорк
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