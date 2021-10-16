Власти Никарагуа получили первую партию «Спутника Лайт»

Первую партию российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» доставили в Никарагуа. Об этом сообщает посольство России в стране.

«В Манагуа поступила партия антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 192 тыс. доз. В аэропорту груз приняли министр здравоохранения Никарагуа Марта Рейес, советники президента Лауреано Ортега и Соня Кастро, торгпред России Петр Панкратов», — сообщается в Twitter диппредставительства.

В Никарагуа уже используются вакцины «Спутник V», Covishield и AstraZeneca.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НикарагуаВакцинаКоронавирус
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