Власти Молдавии пригрозили штрафом за ношение георгиевской ленты
За ношение георгиевской ленты жителей Молдавии ожидает штраф, заявил в эфире телеканала Pro TV спикер парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.
Политик назвал георгиевскую ленту «символом государства-агрессора». Он пригрозил полицией всем, кто будет демонстрировать атрибутику Дня Победы.
Четкого регламента о действиях сотрудников правоохранительных органов пока нет, признал Гросу.
Молдавии как страны «уже нет», написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал местные власти «предателями родины», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru