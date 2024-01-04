Власти Литвы допустили перевод русских школ на обучение на литовском

Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что власти республики рассматривают вариант полного отказа от школ с обучением на русском языке. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Žinių radijas.

Литва отказалась запрещать изучение русского языка в школах

По его словам, Литве нужно повторить опыт Латвии и Эстонии и перевести обучение в русских школах на национальный язык. При этом министр считает, что необходимо отказаться и от преподавания русского языка как иностранного.

Якштас отметил, что системе образования Литвы нужно ориентироваться на официальные языки Европейского союза.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила отказаться от преподавания русского языка в пользу польского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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