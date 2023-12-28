Латвия принудительно выселит более 1,2 тысяч россиян

Латвия анонсировала принудительное выселение из республики более 1200 граждан России, которые не урегулировали свой правовой статус. Информацию об этом распространил портал национального гостелерадио lsm.lv.

По его данным, до истечения 30 ноября отведенного срока документы на получение какого-либо варианта вида на жительство в стране не подали в общей сложности 1 тысяча 213 человек.

При этом, по данным управления по делам гражданства и миграции Латвии, более 900 человек из этого числа уже покинули территорию республики. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», закон об иммиграции, действующий в Латвии, устанавливает, что полученные гражданами РФ постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре 2023 года.

Если человек желает оставаться в Латвии, он обязан был подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. Для этого необходимо было также представить подтверждение о знании государственного языка на минимальном уровне. Кроме того, необходимо было подтвердить наличие финансовых ресурсов для проживания в республике.

