Власти Латвии объявили локдаун из-за коронавируса
Власти Латвии объявили локадун и комендантский час в стране в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу латвийского Минздрава Даниэля Павлютса.
Принятая мера вступит в силу с 21 октября и будет действовать до 15 ноября. Таким образом, в стране будет разрешена работа только магазинов и учреждений, предоставляющих услуги и товары первой необходимости.
Комендантский час вводится с 8 вечера до 5 утра. Уточняется, что запрет на выход из дома распространяется на всех вне зависимости от статуса вакцинации.
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