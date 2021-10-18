Власти Латвии объявили локдаун из-за коронавируса

Принятая мера вступит в силу с 21 октября и будет действовать до 15 ноября. Таким образом, в стране будет разрешена работа только магазинов и учреждений, предоставляющих услуги и товары первой необходимости.

Комендантский час вводится с 8 вечера до 5 утра. Уточняется, что запрет на выход из дома распространяется на всех вне зависимости от статуса вакцинации.

