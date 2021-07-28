Власти Кувейта не выпустят из страны непривитых граждан

Власти Кувейта решили не выпускать из страны граждан, которые не прошли вакцинацию. В сообщении управления гражданской авиации страны сообщается, что эта мера начнёт действовать 1 августа.

От этого требования освобождаются дети до 16 лет, а также беременные и жители, имеющие медотвод. При этом все прибывающие в Кувейт должны сдать тест на COVID-19 и не иметь симптомов заболевания перед посадкой на рейс. Тех, кто не предоставит отрицательный тест на коронавирус, ожидает семидневный обязательный карантин.

Ранее главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, кому в первую очередь нужна вакцинация.

