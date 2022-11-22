Власти Косово отсрочили штрафы за сербские номера еще на двое суток
В Косово еще двое суток местным жителям не будут выписывать штрафы за сербские номера на автомобилях. Об этом в своих соцсетях заявил глава правительства самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти.
Сообщается, что с 1 ноября Приштина выдала предписание автовладельцам, чьи транспортные средства зарегистрированы в Сербии, перерегистрировать свои автомобили. Нарушителям грозит штраф от 150 евро, выдано уже 1740 предупреждений. Нововведение стало причиной конфликта, который помогли урегулировать посол США в Косово Джеффри Ховени и глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Курти в Twitter поблагодарил Ховени за участие в разрешении конфликта и заявил, что принимает его запрос об отсрочке введения штрафов на 48 часов. Премьер-министр Косово также отметил, что охотно сотрудничает с Евросоюзом и США.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к нации, что ситуация в Косове остается тяжелой, на грани столкновений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 460 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 444 / сут.
- Власти Косово отсрочили штрафы за сербские номера еще на двое суток
- Оператор ГТС Украины опроверг отбор части российского газа, предназначенного Молдавии
- Песков: в Кремле не видели обращения с просьбой издать указ о завершении мобилизации
- Дания и Тунис сыграли вничью в матче ЧМ-2022
- Политолог назвал три ошибки, которые подорвали доверие Запада к Украине
- Появилось видео с новым возможным расстрелом военнопленных РФ
- Организаторы «Евровидения» изменили правила голосования
- «Урал» по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России
- СМИ: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме
- В Москве на несколько дней закроют участок оранжевой линии метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru