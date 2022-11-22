Власти Косово отсрочили штрафы за сербские номера еще на двое суток

Сообщается, что с 1 ноября Приштина выдала предписание автовладельцам, чьи транспортные средства зарегистрированы в Сербии, перерегистрировать свои автомобили. Нарушителям грозит штраф от 150 евро, выдано уже 1740 предупреждений. Нововведение стало причиной конфликта, который помогли урегулировать посол США в Косово Джеффри Ховени и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Курти в Twitter поблагодарил Ховени за участие в разрешении конфликта и заявил, что принимает его запрос об отсрочке введения штрафов на 48 часов. Премьер-министр Косово также отметил, что охотно сотрудничает с Евросоюзом и США.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил в обращении к нации, что ситуация в Косове остается тяжелой, на грани столкновений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

