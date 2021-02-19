Власти Китая признали гибель четырех своих военных на границе с Индией в июне 2020 года
Четверо военнослужащих Народно-освободительной армии Китая погибли в ходе столкновений на китайско-индийской границе в горной области Ладакх. Об этом сообщили в Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
Как утверждает ведомство, индийские военные пытались пересечь линию фактического контроля, вопреки требованиям китайских военных покинуть эту территорию. Во время схватки китайские военные погибли. Командующий делегацией военных КНР Ци Фабао получил медаль «За охрану государственной границы», той же награды были удостоены погибшие командир батально Чэнь Хунцзюнь, солдаты Чэнь Сянжун, Сяо Сыюань и Ван Чжожань.
Индо-китайский пограничный конфликт начался в мае 2020 года. Индия включает контролируемую Китаем территорию Ладакх в список своих владений. Китай захватил эту территорию во время пограничной войны 1962. Ранее сообщалось, что во время столкновения на границе 16 июля погибли 20 индийских и 40 китайских военных.
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