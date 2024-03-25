Власти Киргизии рекомендовали согражданам воздержаться от поездок в Россию

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что рекомендация связана с введёнными в РФ усиленными мерами безопасности после теракта в «Крокус сити холле».

Тем из граждан Киргизии, кто уже находится на территории России, рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, и постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в РФ

«Соблюдайте законные требования правоохранительных органов России», - добавили в МИД Киргизии.

Ранее молдавское посольство в России подтвердило, что в результате теракта в «Крокус сити холле» погиб гражданин Молдавии, сообщает RT.

