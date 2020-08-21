Власти Киргизии разрешили въезд россиянам

Власти Киргизии опубликовали список стран, гражданам которых разрешён въезд на территорию республики, пишут местные СМИ. В него вошли государства, в которых наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусу COVID-19.

В перечень стран вошла 31 страна, включая Россию, Белоруссию, Армению и Азербайджан, Грузию, Казахстан, Китай, Италию, Турцию, ОАЭ и Швецию.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Киргизии с начала пандемии составляет 42,7 тысячи человек.

Россия пока возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией и Абхазией.

